دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 42700 و42900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 43200 و43400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.