Advertisement

لبنان

بعد رفع سعر صيرفة.. متفرغو "اللبنانية" يصدرون بياناً وهذا ما جاء فيه

Lebanon 24
29-12-2022 | 13:37
A-
A+
Doc-P-1024313-638079437102588031.jpg
Doc-P-1024313-638079437102588031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم، "الأداء المالي السيىء والممعن في إذلال أساتذة الجامعة عاملين ومتقاعدين وكافة المواطنين، هذا الأداء السيىء الذي تتحمل مسؤوليته المصارف ويتحمل مسؤوليته بشكل أساسي مصرف لبنان".
Advertisement


وسألت الهيئة: "هل يعقل بأن يرفع مصرف لبنان سعر الدولار على منصة صيرفة من 31 ألفا الى 38 ألفا بين ليلة وضحاها؟! فكان نتيجة ذلك أن عددا كبيرا من الأساتذة لم يتمكنوا من سحب رواتبهم قبل القرار بسبب الفوضى العارمة والزحمة الخانقة على أبواب المصارف التي تقلص عددها بشكل كبير وعلى أجهزة الصرف الاَلي بالإضافة الى تأخير بعض المصارف إنزال الرواتب في حسابات الاساتذة والموظفين التي حوّلت لهم قبل الأعياد وقبل صدور قرار الحاكم الاخير القاضي برفع سعر صيرفة".


وطلبت الهيئة "من حاكم مصرف لبنان التدخل سريعا لوقف هذا الأداء الذي يميز بين أستاذ وآخر، وذلك بإلزام كل المصارف بالإستمرار بدفع الرواتب والمستحقات التي حولت الى حسابات الأساتذة قبل صدور قرار رفع سعر دولار صيرفة وذلك تمكيناً للموظفين من الحصول على رواتبهم على أساس عادل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:02 | 2022-12-29
15:02 | 2022-12-29
14:55 | 2022-12-29
14:49 | 2022-12-29
14:43 | 2022-12-29
14:18 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website