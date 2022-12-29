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لبنان

هل يشهد لبنان تفشّياً جديداً لفيروس كورونا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-12-2022 | 14:55
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يبدو أن شبح كورونا لا يزال يسيطر على العالم، فالمخاوف من تفشي الوباء عالمياً مرة جديدة تتزايد خاصة مع ارتفاع عدد الاصابات بكوفيد-19 بشكل سريع في الصين.

 
محلّياً، الحالات المصابة بالفيروس والمثبتة مخبريّاً لا تتخطى الـ80 كمعدّل يومي، إلّا أن مصدراً طبيّاً تخوف من عودة تفشي الفيروس في لبنان نظراً لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائيّة.
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المصدر نفسه اعتبر في حديث لـ"لبنان 24" أن "الحالات المعلن عنها هي لأشخاص أجروا فحوص الـ"pcr"، لكن الرقم الحقيقي للإصابات يبقى غير معروف لأن قلّة ممن يصابون بعوارض الفيروس يخضعون للفحص المخبريّ، كما أن معظم اللبنانيين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا وبالتالي قد تأتي الإصابات بالفيروس بعوارض خفيفة أو حتى بلا عوارض".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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