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لبنان

في الضنية... اشكال وتكسير للسيارات

Lebanon 24
29-12-2022 | 14:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في بلدة سير الضنية بين عدد من الشبان، تخلله تضارب بالايدي وتكسير سيارة احد أطراف الاشكال.
 
 
 
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