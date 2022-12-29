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لبنان

لا إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان... ماذا عن "كورونا"؟

Lebanon 24
29-12-2022 | 16:20
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أعلنت وزارة "الصحة" في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "81 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1222515، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".

 

وعن حالات الكوليرا، أعلنت "الصحة" عدم تسجيل اي إصابة جديدة، و"سجل العدد التراكمي للحالات المثبتة 669، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".
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