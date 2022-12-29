يرتاب مواطنون من سماح مسؤول نقدي كبير لحملة المليارات والملايين بالتوجه الى بعض المصارف لاستبدالها بالدولارات، وتمنع توجيهاته بالتنسيق مع مصارف أخرى "بحبس" أموال ومساعدات تصل الى حسابات مواطنين دون التمكن من التصرّف بها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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