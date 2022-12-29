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لبنان

الكيمياء تُعيق الإنجاز

Lebanon 24
29-12-2022 | 19:00
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لا يخفي وزير مقرَّب ان الكيمياء بين المعنيين من رسميين وماليين مع وزير خدماتي، تعيق أي إنجاز، بالاضافة الى الأداء المرتبك في وزارته، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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