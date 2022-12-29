الكيمياء تُعيق الإنجاز

لا يخفي وزير مقرَّب ان الكيمياء بين المعنيين من رسميين وماليين مع وزير خدماتي، تعيق أي إنجاز، بالاضافة الى الأداء المرتبك في وزارته، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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