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لبنان
الكيمياء تُعيق الإنجاز
Lebanon 24
29-12-2022
|
19:00
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لا يخفي وزير مقرَّب ان الكيمياء بين المعنيين من رسميين وماليين مع وزير خدماتي، تعيق أي إنجاز، بالاضافة الى الأداء المرتبك في وزارته، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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