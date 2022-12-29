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لبنان

لا أجوبة قاطعة

Lebanon 24
29-12-2022 | 19:30
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لم يسمع زوار اوروبيون اجوبة قاطعة إزاء الحادث الذي تعرض له جنود من الوحدة الايرلندية بانتظار استكمال التحقيقات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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