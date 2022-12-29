مهمة الفريق القضائي الأوروبي "محفوفة بالعوائق"

كتب خالد ابو شقرا في" نداء الوطن": تترافق التحولات الجدية التي تشهدها قضية التحقيق الأوروبي في ملفات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مع استشراس نخب سياسية للدفاع عن وجودها. فالتعاون الحقيقي من قبل أي شخص في لبنان، سواءً كان مصرفاً أو موظفاً عاماً أو قاضياً، سيكون تهديداً للنظام نفسه. وبالتالي لن يحدث، كما تقول المحامية المعنية في الملف في منظمة Accountability Now زينة واكيم. و"لا يمكننا إلا أن نتوقع تعاوناً محدوداً للغاية، مع مشاركة معلومات مختارة، من أجل "إرضاء" المحققين وإظهار الوجه الجيد".

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