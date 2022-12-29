مخزومي – بدر: صراع "الزعامة السنّية"

كتب عبدالله قمح في" الاخبار": لقاء النواب السُّنّة الـ13 في منزل النائب فؤاد مخزومي أواخر تشرين الأول الماضي لم يعمّر طويلاً. قبل مرور شهر على ولادته تفرّق المجتمعون وارتفعت المتاريس بينهم. أول الخاسرين هو مخزومي الحالم بإنشاء «حالة» في الشارع السني لوراثة «الحريرية السياسية».

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جلّ ما انتهى إليه الاجتماع الأول هو إنشاء «غروب» على تطبيق «واتس آب» للتداول، والاتفاق على أن يكون الاجتماع دورياً، والتحضير لجدول أعمال الاجتماعات المقبلة. هنا، برزت المشكلة، إذ بدا واضحاً أن مخزومي كان يفضّل «مركزية» الاجتماعات، بمعنى أن تكون الاستضافة له وحده، وهو ما تراجع عنه لاحقاً.

في المقابل، فإن نائب بيروت الآخر، نبيل بدر، كانت لديه منذ البداية هواجسه، فأصرّ على أن تكون الاجتماعات «جوّالة» ومفتوحة، إضافة إلى خلافات أخرى ظهرت سريعاً أسّست لتشنّج بين الرجلين. وبدأ تقاذف الاتهامات بين أعضاء اللقاء. اتُّهِم بدر باستقطاب مجموعة من النواب إلى لقاءات خاصة للتداول في شؤون سياسية وإنمائية بمعزل عن اللقاء الأمّ، ونُقل عنه أنه لن يتسامح مع من يحاولون الاستفراد بقرار النواب السُّنة أو السيطرة عليهم. لكن، رغم هذه المناوشات، طُرح عقد اجتماع جديد للقاء. أراد بدر أن يستضيف الاجتماع الثاني، لكن ثمّة من اقترح توازناً جغرافياً بعقده في منطقة أخرى، وتم الاتفاق على أن يستضيفه نائب عكار محمد سليمان في 8 تشرين الثاني الماضي، في منزله في... بيروت! عُقد اللقاء الذي اعتذر بدر والنائب ياسين ياسين عن عدم حضوره. بعدها، كرّر بدر اقتراحه باستضافة الاجتماع الثالث، فكان له ما أراد. حُدِّد الموعد بعد أسبوع، لكنّ المفاجأة كانت بحضور نائبين فقط من أصل 12، بعدما أعلن وضاح صادق انسحابه من التجمع. أثار الأمر استياء بالغاً لدى النائب البيروتي الذي كان قد جهّز «السفرة» لـ 12 مدعوّاً، فأبلغ من يعنيهم الأمر أنه بات خارج أي لقاء نيابي يحمل صفة «اللقاء السُّني» طالما أن الأمور تُدار بهذه الطريقة، لينفرط مذَّاك عقد اللقاء ويبدأ صراع مخزومي - بدر علناً.

يُتهم مخزومي بمحاولة فرض نفوذه على النواب السُّنة مستفيداً من غياب تيار المستقبل لينصّب نفسه «مرجعية سنية»، وهو ينشط - من جيبه الخاص - في تأمين خدمات يستفيد منها النواب المقرّبون منه كلٌّ ضمن منطقته.المشترك بين النائبين المتصارعين والذي يُعد سبباً جوهرياً للتنافس، تباريهما في التسويق لدى السفير السعودي لقدرتهما على استمالة شريحة واسعة من النواب السُّنة.