Advertisement

لبنان

هل يشهد لبنان أزمة "إنترنت" في العام 2023؟

Lebanon 24
29-12-2022 | 22:49
A-
A+
Doc-P-1024372-638079763928053591.jpg
Doc-P-1024372-638079763928053591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب فادي عيد في" الديار": وفق المصادر المواكبة لما يجري في الآونة الأخيرة لتطورات قطاع الإتصالات، فإن أجواءً من القلق الشديد قد بدأت تُسجّل لدى المعنيين بالقطاع، لا سيما في أوساط مؤسّسات القطاع الخاص كما المواطنين، لجهة ما قد تؤول إليه الأمور في العام الجديد، وذلك نظراً للتردّي الكبير في مجال الإتصالات على كافّة الأصعدة. وعليه، استغربت هذه المصادر الطريقة الّتي اعتمدتها الوزارة لمعالجة أزمة الإتصالات، الّتي بدأت مؤشّراتها مع بدء الأزمة اللبنانية، خصوصاً على صعيد الموقف اللافت لوزير الإتصالات جوني القرم، عندما تمّ إصدار مرسوم تصحيح التّعرفة الأخير، حيث أصرّ على أن يمرّ بصيغته دون تعديل، لا بل أنّه هدّد بتقديم استقالته، معتبراً في ذلك الوقت، أن «انهيار قطاع الإتصالات أمر محتّم إذا لم يتمّ إصدار المرسوم».
Advertisement
 
 
ومن شأن هذه المعطيات، أن تدفع نحو المزيد من الإستغراب، على حدّ قول المصادر المطلعة نفسها، التي كشفت بأنّه قد تمّ فقط ربط أسعار خدمة الخليوي، بسعر منصّة «صيرفة»، مع العلم أن هذا الأمر الذي لم يُطبّق على قطاع «الإنترنت» الذي بقي على حاله. وأضافت المصادر ذاتها، أن ما يحصل اليوم من تطوّر على هذا الصعيد، هو أن «أوجيرو»، عادت لتلمّح من جديد إلى عدم قدرتها على الإستمرار، علماً أنّ سعر صرف الدولار ارتفع بحوالى ٢٠،٠٠٠ ليرة لبنانية منذ تاريخ إقرار المرسوم، حيث كاد يلامس الـ٥٠،٠٠٠ ليرة لبنانية في مطلع الأسبوع الحالي، قبل أن يعود ويتراجع بعد الاجراء الأخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي رفع خلاله سعر دولار «صيرفة»، وأعلن عن بيع الدولار إلى كل المواطنين ومن دون أي سقف.
 
 
وبناء على ما تقدم، نبّهت هذه المصادر من أنّه إذا لم تعالج وزارة الإتصالات هذا الموضوع بسرعة، ولم تعدّل تعرفة «الإنترنت» وتربطها بسعر منصة «صيرفة»، فسيتّجه لبنان نحو أزمة إتصالات أكبر من الأزمة الحالية في عام ٢٠٢٣. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:03 | 2022-12-30
03:00 | 2022-12-30
02:45 | 2022-12-30
02:39 | 2022-12-30
02:30 | 2022-12-30
02:30 | 2022-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website