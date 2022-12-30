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لبنان

اعتداء ليلي على قناة "الجديد"

Lebanon 24
30-12-2022 | 00:02
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أفادت المعلومات عت تعرّض مبنى قناة "الجديد" لاعتداء جديد.
 
وفي التفاصيل، تم رشق مبنى المحطة خلال ساعات المساء بمجموعة طلقات نارية.
 
 
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