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لبنان

في عكار... كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

Lebanon 24
30-12-2022 | 01:21
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ضبطت شرطة إتحاد بلديات الجومة في عكار، كميّة كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية منذ العام ٢٠٢٠، مرمية بطريقة عشوائية على طول أوتوستراد بلدة بينو-الدورة.

وطالب رئيس إتحاد بلديات الجومة روني الحاج، الاجهزة الامنية فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة هوية الفاعلين الذين عمدوا الى رمي المواد الغذائية المشار اليها   تلافيا لضبطها في محلاتهم.
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