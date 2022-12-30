في عكار... كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

ضبطت شرطة إتحاد بلديات الجومة في عكار، كميّة كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية منذ العام ٢٠٢٠، مرمية بطريقة عشوائية على طول أوتوستراد بلدة بينو-الدورة.



وطالب رئيس إتحاد بلديات الجومة روني الحاج، الاجهزة الامنية فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة هوية الفاعلين الذين عمدوا الى رمي المواد الغذائية المشار اليها تلافيا لضبطها في محلاتهم.

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