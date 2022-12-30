أزمة حليب الاطفال الى الواجهة وهذا هو السبب والهدف

تشهد الأسواق اللبنانية شحاً كبيراً في حليب الأطفال من كل الأصناف والماركات، وبشكل خاص الرقم 1 لحديثي الولادة حتى عمر ستة أشهر، علما أن هذه الأصناف لا تزال حتى الساعة مدعومة من قبل الدولة.

مصدرٌ صيدلاني قال لـ" لبنان24" ان الصرخة سوف تعلو من قبل اللبنانيين بعد رأس السنة حيث ستختفي هذه الأصناف نهائياً من الأسواق لمدة أسبوع بهدف الضغط في إتجاه رفع الدعم عنها نهائياً لتصبح عملية الاستيراد والبيع والتوزيع أسهل".

أضاف" أن الدعم سوف يرفع عن حليب الاطفال نهائياً في منتصف كانون الثاني ليصبح، كما سائر السلع والأدوية من دون دعم، ما سيؤدي الى رفع سعره بمعدل ضعفي ما هو عليه اليوم".