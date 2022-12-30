خطأ شخصية بيروتية تسوّق نفسها سياسيا يتسبب "بنقزة"

يحاول نائب ووزير سابق على علاقة سيئة بمرجعيته السياسية السابقة تسويق نفسه بإعتباره شخصية مستقلة له مواقفه من كل القضايا المطروحة، ولديه طموحات كبرى في لبنان.

ويعمل الوزير السابق البيروتي على اعادة تحسين علاقته ببعض الدول الاقليمية من اجل الافادة من الوضع الراهن للوصول الى منصب سياسي جديد.

وتقول مصادر مطلعة "ان طريق هذا السياسي محفوفة بالتعقيدات في ظل عدم وجود قبول به من دول اقليمية يحتاج الى دعمها للتقدم في مسيرته السياسية".

مصدر متابع قال "إن من ابرز اخطاء هذا السياسي تعمّده ادارة هجوم اعلامي مباشر وغير مباشر على مرجعيات سنيّة حالية وسابقة، بدل دعمها والالتفاف حولها، مما تسبب "بنقزة" منه محليا وخارجيا".