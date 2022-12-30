اللواء خير أعطى توجيهاته لمعالجة انهيار الاتربة على طريق العزقي بخعون

اعطى الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، في اجتماع عاجل في حضور بلديات بخعون وعزقي ومهندسين من الهيئة العليا للاغاثة، التوجيهات اللازمة لمعالجة انهيار الاتربة على طريق العزقي - بخعون قرب مكب حرق ومعالجة النفايات، ما قد يتسبب بانجراف الطريق التي تربط طريق المنية - بخعون، تداركا لتفاقم الوضع وانجراف التربة ومعها الطريق عند هطول الامطار. (الوكالة الوطنية)

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