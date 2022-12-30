Advertisement

لبنان

اللواء خير أعطى توجيهاته لمعالجة انهيار الاتربة على طريق العزقي بخعون

Lebanon 24
30-12-2022 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1024411-638079873626668545.jpg
Doc-P-1024411-638079873626668545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعطى الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، في اجتماع عاجل في حضور بلديات بخعون وعزقي ومهندسين من الهيئة العليا للاغاثة، التوجيهات اللازمة لمعالجة انهيار الاتربة على طريق العزقي - بخعون قرب مكب حرق ومعالجة النفايات، ما قد يتسبب بانجراف الطريق التي تربط طريق المنية - بخعون، تداركا لتفاقم الوضع وانجراف التربة ومعها الطريق عند هطول الامطار. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:03 | 2022-12-30
03:00 | 2022-12-30
02:45 | 2022-12-30
02:39 | 2022-12-30
02:30 | 2022-12-30
02:30 | 2022-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website