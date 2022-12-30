18
o
بيروت
22
o
طرابلس
6
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قبل اطلالة نصرالله... هذا ما فعله "حزب الله"
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
30-12-2022
|
02:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقد أعطيت لحادث الاعتداء على القوة الأيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان تفسيرات كثيرة، أقلها إن هذا الحادث ما كان ليقع لو لم يكن لـ"حزب الله" يد فيه، أو بالأحرى لو لم يكن قد أعطى الضوء الأخضر لافتعاله، وذلك بهدف إيصال رسائل سياسية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة حول عدم رضى الحزب على التعديلات التي أدخلت على مهام قوات الطوارئ، التي أصبحت لديها حرية الحركة بمعزل عن إلزامية المؤازرة من قبل دوريات تابعة للجيش.
Advertisement
ومن بين التفسيرات السياسية لهذا الحادث أن "حزب الله" أراد أن يقول للمجتمع الدولي من خلال هذه "الرسالة الدموية" إن الأمر الأول والأخير في ما يتعلق بالوضع الأمني جنوب خط الليطاني يعود له وحده دون سواه. واعتبر البعض أن هذه الرسالة هي رسالة مزدوجة، وهي موجهة إلى قيادة الجيش أيضًا لإفهام الجميع أن الأمن في هذه المنطقة هي للقيادة العسكرية في الحزب من دون أي شريك آخر لها.
هذه التفسيرات التي ذهبت بعيدًا في أهدافها واستنتاجاتها رأت فيها مصادر مقربة من "حارة حريك" غايات مشبوهة، وهي صدرت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث، ومن دون أن يعرف مطلقوها حقيقة ما جرى، أو أقله انتظار نتائج التحقيقات، التي باشرت بها الأجهزة العسكرية والقضائية المختصة، بالتعاون مع فريق أمني أيرلندي، أرسل خصيصًا من أجل كشف ملابسات الحادث.
من الطبيعي أن تصدر عن بعض الجهات المناوئة لسياسة "حزب الله" هكذا تفسيرات، ومن الطبيعي أو البديهي أن توجّه أصابع الاتهام إليه قبل غيره، لأنه هو الآمر والناهي في هذه المنطقة. وهذه التفسيرات هي تفسيرات سياسية قبل أن يكون طابعها عسكريًا. ومن الطبيعي أن يوجّه هذا الفريق السياسي، وفي هذا الظرف بالذات، اتهامات مماثلة لـ"حزب الله" المتهمّ أيضًا بعرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فرأى هذا الفريق أن التصويب على "الحزب" بهذا الشكل قد يفيدهم سياسيًا، وذلك من دون أن يكون في حاجة إلى دلائل حسّية عن تورطه بهذا الحادث، الذي يمكن أن "يسوّد" صفحة "حزب الله" أمام المجتمع الدولي. وبذلك يكون هذا الفريق السياسي قد أصاب عصفورين بحجر واحد.
وتقول المصادر المقربة من "حارة حريك" أن "حزب الله" أوعى من أن يتورط بمثل هكذا حوادث في مثل هذا الظرف بالذات، الذي يحتاج فيه إلى الهدوء في هذه البقعة الجغرافية أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة بعد ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، وبعدما أثبت "الحزب" قدرته على فرض شروطه التفاوضية، والتي مكّنت لبنان من حصوله على أفضل النتائج، وبالتالي فإن أي توتير في هذه المنطقة لا يخدم هدف "الحزب"، الذي يهمّه أن تكون علاقته مع قوات الطوارئ والجيش على أفضل ما يكون، بالتوازي مع ما ينتظره لبنان من نتائج الترسيم في القريب المنظور.
وتتابع هذه المصادر لتقول إن تسليم "حزب الله" للشخص المتورط في إطلاق النار على الدورية الأيرلندية بعدما أجرى تحقيقاته السريعة يثبت أنه غير متورط بهذا الحادث بالمباشر، مع تزامن تسليم النائب إيهاب مطر لشقيقه المتهم بحادث أمني آخر، الأمر الذي يؤشر إلى أن "حزب الله" بدأ يتعاطى مع الأمور الأمنية من خلال تسليمه بـ"شرعية" القوى الأمنية اللبنانية، وبالأخص الأجهزة التابعة للجيش.
وهذا الأمر يأتي عشية اطلالة الأمين العام لـ"الحزب" السيد حسن نصرالله اليوم الجمعة، والذي سيتطرق بالتفصيل إلى هذا الحادث المؤسف، وإلى تفاصيل ما سبقه وما تبعه. وسيكون له أكثر من إشارة واضحة وأكثر من رسالة، وذلك لوضع الأمور في نصابها الصحيح وفق النظرة التي ينظر بها "حزب الله" إلى مجمل الأمور الحاصلة في الجنوب، وفي غيرها من الأمور، التي توجّه بها أصابع الاتهام إليه.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
04:10 | 2022-12-29
29/12/2022 04:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مجد دعبول يتجاهل انفصاله عن نادين الراسي بهذه المنشورات.. شاهدوا ماذا فعل (صور)
Lebanon 24
مجد دعبول يتجاهل انفصاله عن نادين الراسي بهذه المنشورات.. شاهدوا ماذا فعل (صور)
08:00 | 2022-12-29
29/12/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إرتفاعه... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
بعد إرتفاعه... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-29
29/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2022-12-29
29/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
04:22 | 2022-12-29
29/12/2022 04:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
03:03 | 2022-12-30
بكمين محكم.. مروّج مخدرات في طرابلس بقبضة "المعلومات" وهذا ما عُثر عليه بحوزته
03:00 | 2022-12-30
مساعٍ ومبادرات مطلع السنة الجديدة … والحلّ مرهون بالتوافق الخارجي!
02:45 | 2022-12-30
اعلامية تتخذ قراراً "حاسما"
02:39 | 2022-12-30
في الوزاني... انفجار لغم أرضيّ
02:30 | 2022-12-30
نصار: للاسراع في انتخاب رئيس جديد وانهاء الازمة
02:30 | 2022-12-30
شِيم باسيل : التعطيل والتطاول ثم ادعاء العفة
فيديو
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
04:10 | 2022-12-29
30/12/2022 10:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
30/12/2022 10:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
30/12/2022 10:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact