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لبنان

كرم: حزب الله غير جاهز لانتخاب رئيس

Lebanon 24
30-12-2022 | 02:02
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رأى عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب فادي كرم أنّ المعركة الرئاسية هي معركة توازن.
وقال في حديث لـ"صوت كلّ لبنان": "إذا أراد الفريق الآخر انتخاب رئيس فعلياً فلنهذب إلى معركة ديمقراطية كما نفعل نحن وإما للذهاب إلى مشاورات ولكن خلال الجلسات المخصصة للانتخاب إذ أن الحوار خارجها هو مضيعة للوقت".
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وأشار كرم إلى أن "حزب الله غير جاهز لانتخاب رئيس". وأضاف: نحن أمام انسداد في الأفق السياسي بشكل كامل.
وردًّا على سؤال حول التعويل على فترة ما بعد رأس السنة، أكّد كرم أنها مجرّد تحليلات وإملاء للفراغ، متمنّيًا أن يخوض حزب الله وفريق الممانعة المعركة الانتخابية بديمقراطية والضغط على النواب للمشاركة في الجلسات كافّة.
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