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لبنان

في الوزاني... انفجار لغم أرضيّ

Lebanon 24
30-12-2022 | 02:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار لغم ارضي من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة الوزاني عند الحدود الجنوبية. 
 
 
وادى انفجار اللغم الى وفاة احد مزارعي المنطقة وهو من الجنسية السورية.
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