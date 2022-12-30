في الوزاني... انفجار لغم أرضيّ

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار لغم ارضي من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة الوزاني عند الحدود الجنوبية.

وادى انفجار اللغم الى وفاة احد مزارعي المنطقة وهو من الجنسية السورية.