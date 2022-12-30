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لبنان

بكمين محكم.. مروّج مخدرات في طرابلس بقبضة "المعلومات" وهذا ما عُثر عليه بحوزته

Lebanon 24
30-12-2022 | 03:03
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة مروجي المخدرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانيّة، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج مخدّرات ينشط في طرابلس والمناطق المجاورة، وهو المدعو: خ. ز. (مواليد عام 1990، لبناني الجنسيّة) أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه.
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بتاريخ 25/12/2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا في طرابلس-شارع نقابة الأطباء، نتج عنه توقيفه على متن سيارة نوع "هيونداي".

 وبتفتيشه والسّيّارة تمّ ضبط ما يلي:

/76/ ظرفًا بداخله مادة الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون.
/97/ ظرفًا بداخله مادة باز الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون.
قطعتين من حشيشة الكيف والماريجوانا.
مبلغًا ماليًّا وقدره /32/ مليون ليرة لبنانية، و/2081/ دولاراً أميركيًا.
 مسدّسًا حربيًّا وهاتفًا خلويًّا.
بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات، التي يحضرها من الهرمل، على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن في مدينة طرابلس وجوارها.

 أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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