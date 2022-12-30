نصار: للاسراع في انتخاب رئيس جديد وانهاء الازمة

دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار السياسين والكتل النيابية الى "الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لتعود المؤسسات للقيام بدورها وانهاء الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يرزح تحتها الشعب اللبناني".

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وخلال مشاركته في احتفال أقامته رابطة قدامى ثانوية الوردية في بلاط – جبيل بعيد الميلاد، استبعد نصار "التوصل الى الحلول المرجوة والمطلوبة قريبا، مع ان شعبنا يستأهل ذلك ".

وأشار الى ان "وجود النازحين السوريين على ارضنا يشكل خطرا ديمغرافيا وانسانيا ووجوديا على لبنان، لذلك يجب عودتهم الى بلادهم مكرمين معززين ولكن قرار هذه العودة هو قرار دولي".

كذلك أمل نصار ان "يحمل عيد ولادة الطفل يسوع ولادة جديدة لوطننا ولعيالنا وان تحمل السنة الجديدة الطمأنينة والسلام والفرح والمحبة لجميع اللبنانيين". (الوكالة الوطنية)