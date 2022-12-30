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لبنان

هكذا سيودعنا شهر كانون الأول... اليكم حال الطقس ليلة رأس السنة

Lebanon 24
30-12-2022 | 03:34
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي هي ضمن معدلاتها الموسمية.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف فى المناطق الداخلية والجبلية، ويتكون الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي هي ضمن معدلاتها الموسمية.

الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة  وضباب على المرتفعات. يتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية الجنوبية ابتداء من بعد الظهر.

الإثنين:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من11  الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 10 درجات، في الداخل من 2 الى 15 درجة. 

-الرياح السطحية:  شمالية غربية نهارا تتحول الى جنوبية شرقية مساء ، سرعتها بين 8و 25 كلم/س .

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 45 و 75% .

-حال البحر: هادئ،حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  6,43

-ساعة غروب الشمس:  16,39
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