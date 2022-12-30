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لبنان

أبو شقرا: الهجوم على ميقاتي بملف المحروقات غير مُبرّر إطلاقاً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-12-2022 | 04:15
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انتقدَ ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا "الهجمة التي تُشنّ ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر تحميله مسؤولية إحداث البلبلة في قطاع المحروقات والتي حصلت بسبب إصدار جدول للأسعار قبل يومين على سعر دولار منصة صيرفة".
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وفي اتصال مع "لبنان24"، أشار أبو شقرا إلى أنّ "ميقاتي تدخل فوراً وتابع المسألة لحل الأزمة التي استمرّت لساعات قليلة لا أكثر"، موضحاً أنّ "البلبلة التي حصلت انتهت والمحطات الآن تعملُ بشكل طبيعي، علماً أنّ المحطات والموزعين قبل يومين لم يحصلوا على أموالهم على أساس سعر صيرفة". 
وأكد أبو شقرا أن الهجوم على ميقاتي هو أمرٌ غير مُبرر إطلاقاً، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة تدخل في الوقت المناسب لإعادة المياه إلى مجاريها وإنهاء الأزمة التي حصلت فجأة، وقد ساهم هذا الأمر في تنفيس المشكلة خصوصاً أننا في فترة أعياد".
وختم: "نتمنى أن تكون فترة الأعياد المباركة فاتحة خيرٍ على اللبنانيين وأن تتبدّد الأزمات التي يعيشها المواطنون، وأن تنوجد الحلول ليعود لبنان بلد مزدهراً كما السابق".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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