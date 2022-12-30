"اليونيفيل" في بيروت!

لوحظ يوم أمس تحرّك لموكبٍ خاص بقوات "اليونيفيل" في نطاق بيروت وتحديداً على خط عين المريسة - المنارة.

واتضح أن هذا الموكب انطلق من مرفأ بيروت والدلالة على ذلك أن هناك شاحنات تابعة لـ"اليونيفيل" كانت مُحمّلة بمستوعبات نقل كبيرة، فيما بدا أن الموكب كان من دون مُرافقة عسكرية من الجيش.