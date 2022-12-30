في المساء.. ماذا حصل في شارع الحمرا؟

لوحظت يوم أمس الزحمة الكبيرة في أحياء شارع الحمرا - بيروت، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أصحاب المتاجر هناك، إذ أكد بعضهم أن المشهد يؤكد أن الأعياد هي فسحة للانتعاش.

وقالَ صاحب متجر في شارع الحمرا الرئيسي لـ"لبنان24": "الواقع الصعب لم يمنع المواطنين من الخروج إلى الشوارع والتسوق وشراء الحاجيات. المشهدُ جميل جداً رغم الصعوبات، والدلالة الأكبر هو أن الحركة الاقتصادية نشطة وهناك مبادرة من المواطنين للشراء ووضع السيولة في السوق لتحركيه".