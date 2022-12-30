لوحظ أنّ أحد النواب يشنّ حملات متكررة ضدّ الحكومة في ملفات لا يستفيد منها، إلا أنه في الوقت نفسه عندما يُبادر مجلس الوزراء لبحث أمورٍ يكون هذا النائب في طليعة "الظافرين" بالنتيجة، فإنه يلتزم الصمت ولا يُصعّد في خطاباته.

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