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لبنان

لقاءٌ بين اللواء إبراهيم وقائد "اليونيفيل".. هذا ما بحثه الطرفان

Lebanon 24
30-12-2022 | 05:07
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم، قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "UNIFIL" اللواء أرولدو لازارو ساينز، وعرض معه الأوضاع العامة على الحدود الجنوبية والتعاون القائم بين الأمن العام وقوات اليونيفيل.
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عباس ابراهيم

لبنان

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