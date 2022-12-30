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لبنان

ملتقى التأثير المدني: ثابتون في النِّضال من أجل القضيَّة اللُّبنانيَّة

Lebanon 24
30-12-2022 | 05:12
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تعهّد ملتقى التأثير المدني عشيّة رأس السنة الميلاديّة بـ استمرار "النِّضالُ الثابِت لإنقاذِ القضيَّة اللُّبنانيَّة من مُحترِفي تشويهها". وجدّد خياره العمل لوقف مسار أن "شعبَ لبنان من مُقيمين ومغتربين ضحيَّة جريمة منَّظمة تنقضُّ على الدُّستور، وتعزِلُ أمنه القومي عن أشقَّائِه العرب وأصدِقائِه في المجتمع الدَّولي". 
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غرّد الملتقى عبر حسابه الخاصّ على "تويتر" فكتب: "عامٌ يمُرُّ وشعبُ لبنان من مُقيمين ومغتربين ضحيَّة جريمة منَّظمة تنقضُّ على الدُّستور، تغتالُ السِّيادة، تستبيح كرامة الإنسان، تفتِّتُ الدَّولة، وتعزِلُ أمنه القومي عن أشقَّائِه العرب وأصدِقائِه في المجتمع الدَّولي".
وأضاف: "عامٌ يُطِلّ والنِّضالُ ثابِت لإنقاذِ القضيَّة اللُّبنانيَّة من مُحترِفي تشويهها. وطنُ المواطنة والعيش معًا، وطنُ السِّياسات العامَّة، والحوكمة الرَّشيدة لن يَخضَع..."
وختم الملتقى تغريدته بالقول: "رجاؤنا بانتِصار الحقِّ لا يخيب!"
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة تعبر عن أنّ "لبنان الرسالة حيٌّ لا ينضب."
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