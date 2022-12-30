وزير الدفاع كلّف العميد حداد تسيير أعمال المفتشية العامة



صدر عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم القرار رقم (1838/ود) والذي يتعلق بتكليف العميد طبيب الأسنان ملحم حداد من المفتشية العامة، بتسيير أعمال المفتشية العامة لغاية تعيين مفتش عام أصيل.



وكان سليم قد التقى العميد حداد وأعرب عن ثقته به لتسيير شؤون المفتشية على أكمل وجه.

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