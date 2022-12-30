Advertisement

لبنان

ميقاتي: سنظلّ نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب

Lebanon 24
30-12-2022 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1024486-638080037757176871.jpg
Doc-P-1024486-638080037757176871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمنى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الازمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الارادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل".
Advertisement
 
وفي خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية العام قال: "لقد مر لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائما وينطلق من جديد، وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الارادات، وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت رغم الاوضاع القاسية".
 
وقال: "لن نتخلى عن الامل بنهوض لبنان وعودة الامور الى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب".
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-12-30
04:30 | 2022-12-30
07:47 | 2022-12-30
07:43 | 2022-12-30
07:41 | 2022-12-30
07:40 | 2022-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website