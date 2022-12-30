ميقاتي: سنظلّ نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب

تمنى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الازمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الارادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل".

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وفي خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية العام قال: "لقد مر لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائما وينطلق من جديد، وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الارادات، وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت رغم الاوضاع القاسية".

وقال: "لن نتخلى عن الامل بنهوض لبنان وعودة الامور الى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب".