خطّة أمنيّة ليلة رأس السنّة... وهذا ما طلبه وزير الداخليّة من المواطنين

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قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي "ستكون 350 كنيسة محميّة، و519 ضابطاً منتشراً على الأرض، و7700 عنصر و433 دورية منتشرة لحفط الأمن والنظام ليلة رأس السنة، وسأسهر على حفظ الأمن والأمان، والخطة الأمنية تمتدّ إلى ما بعد 1-1-2023".

أضاف مولوي في مؤتمرٍ صحفيٍّ: "أطلب من المواطنين التعاون مع القوى الأمنية في حفظ النظام والأمن وإدراك خطورة إطلاق النار العشوائي".

وعن الاعتداء على مبنى قناة "الجديد"، قال: "تمّ وضع كاميرات مراقبة على جسر الكولا ضمن الإجراءات الأمنية لحماية مبنى قناة "الجديد"، وسنقوم بتشديد الاجراءات ولن نترك هذه القضية، والقوى الأمنية تأخذ إجراءاتها ونريد الوصول للحقيقة".