أعلن الدفاع المدني عبر "تويتر" أنه تمّ "إخماد حريق داخون داخل مطعم في زوق مصبح".



وفي التفاصيل، أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 2:00 من تاريخ اليوم الواقع في30-12-2022 حريقاً شب في داخون داخل احد المطاعم في زوق مصبح-كسروان.



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إخماد حريق داخون داخل مطعم في زوق مصبح.



أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١٢/٣٠ حريقاً شب في داخون داخل احد المطاعم في زوق مصبح-كسروان.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.#بكل_الاوقات_حدّك pic.twitter.com/rXZGrp2M7L — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) December 30, 2022

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات". (رصد لبنان 24)