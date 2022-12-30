أعلن الدفاع المدني عبر "تويتر" أنه تمّ "إخماد حريق داخون داخل مطعم في زوق مصبح".
وفي التفاصيل، أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 2:00 من تاريخ اليوم الواقع في30-12-2022 حريقاً شب في داخون داخل احد المطاعم في زوق مصبح-كسروان.
إخماد حريق داخون داخل مطعم في زوق مصبح.
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١٢/٣٠ حريقاً شب في داخون داخل احد المطاعم في زوق مصبح-كسروان.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.#بكل_الاوقات_حدّك pic.twitter.com/rXZGrp2M7L
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) December 30, 2022
إخماد حريق داخون داخل مطعم في زوق مصبح.
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١٢/٣٠ حريقاً شب في داخون داخل احد المطاعم في زوق مصبح-كسروان.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.#بكل_الاوقات_حدّك pic.twitter.com/rXZGrp2M7L