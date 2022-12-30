سلاحٌ ورصاص عند جسر الكولا - بيروت.. إليكُم ما حصل فجراً

ذكرت قناة "الجديد" أنّ إطلاق النار الذي طال المبنى الخاص بها، فجر اليوم الجمعة، تمّ بواسطة سلاحٍ رشاش من نوع "كلاشينكوف".

وأشارت القناة إلى أنّ عملية إطلاق النار حصلت من جسر الكولا المقابل للمبنى الكائن في وطى المصيطبة - بيروت، وقد تمّ العثور على رصاصاتٍ تحت الجسر.

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وبحسب "الجديد"، فإنّ التحقيقات مُستمرّة من قبل القوى الأمنية لتحديد هويّة الفاعلين.

يُشار إلى أنّ إطلاق النار على "الجديد" حصل قرابة الساعة 2 فجراً، وقد طال طبقات عدّة من مبنى القناة لاسيما الجناح المخصص لـ"دار الفارابي".

وأظهرت صورٌ عرضتها قناة "الجديد" كيف أن الرصاصات اخترقت العديد من الكتب، فيما لم تُسجّل أي إصابات في صفوف الزملاء الصحافيين والعاملين والموظفين.