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لبنان

عوده استقبل شيا ومولوي... هذا ما طمأن إليه الأخير

Lebanon 24
30-12-2022 | 07:40
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إستقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الذي قال بعد الزيارة: "نحن موجودون هنا لمعايدة المطران عوده الذي نتمنى له الخير والبركة، ونتزود بتوجيهاته ودعائه في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها في لبنان. لقد أكدنا له وطمأناه أننا مستمرون في تحمل مسؤولياتنا كما تعودنا وكما عودنا المواطنين، وكما يلزم".
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وأضاف مولوي: "حمّلنا المطران عوده هواجسه بالنسبة إلى الوضع العام وعدم انتخاب رئيس وخصوصا ما يتعلق بالتأخير في تحقيقات انفجار المرفأ، وما يتعلق ببعض الأوضاع الأمنية والوجود السوري في لبنان. إن المشاكل، سواء المتعلقة بالوجود السوري أو بالأزمات الاقتصادية والمالية، نحن في وزارة الداخلية نتحمّل نتيجتها مع المواطنين كافة".

وتابع: "مرة أخرى، أريد معايدة جميع اللبنانيين وأتمنى لهم سنة خير وبركة، تنتهي فيها مشاكل لبنان وأزماته، سنة يشعر فيها المواطنون بإعادة بناء الدولة الصحيحة، ونبدأ من معالجة مسألة الشغور الرئاسي. في ما يخصنا في وزارة الداخلية، نطمئن المواطنين أن أمانهم مسؤوليتنا. نحن مهتمون جيدا بالأمن ونسبة للظروف التي يعيشها البلد ما زلنا في وضع أمني مقبول وأحسن من مقبول وجيد. كل القوى الأمنية تضحي، نحن موجودون على الأرض. عيّدوا بخير وفرح، لبنان للحياة، لبنان للفرح، لبنان بلد العيد وأنتم، المواطنون وجميع اللبنانيين، فرحتنا، فرحتكم فرحتنا وبكم نشعر بالعيد. كل عام وأنتم بخير".

كما استقبل عوده سفيرة أميركا دوروثي شيا التي زارته مهنئة بالأعياد، وكانت مناسبة للبحث في الأوضاع العامة.

واستقبل أيضاً الوزير السابق الدكتور ميشال نجار. (الوكالة الوطنية)
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