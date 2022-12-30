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لبنان

بري استقبل سلام... ماذا بحثا؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 07:43
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.
 
وجرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الاقتصادية منها.
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كما استقبل رئيس المجلس مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق الدكتور جهاد أزعور .

المصدر: الوكالة الوطنية
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