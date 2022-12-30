بري استقبل سلام... ماذا بحثا؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.



Advertisement

كما استقبل رئيس المجلس مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق الدكتور جهاد أزعور .



وجرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الاقتصادية منها.كما استقبل رئيس المجلس مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق الدكتور جهاد أزعور .