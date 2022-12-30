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لبنان

مشهدٌ غير متوقع في شوارع صيدا.. أنظروا إلى الصّور!

Lebanon 24
30-12-2022 | 07:41
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أظهرت صورٌ التقطت من مدينة صيدا، أمس الخميس، شباناً اختاروا التنقل في الطرقات عبر مجموعةٍ من الأحصنة.
 
وجرى التقاط تلك الصور بالقرب من "دُوار مرجان"، وقد تبيّن أنّ الشبان شكلوا مع بعضهم موكباً من الخيول، الأمر الذي لفت أنظار المواطنين.
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