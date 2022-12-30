مشهدٌ غير متوقع في شوارع صيدا.. أنظروا إلى الصّور!

أظهرت صورٌ التقطت من مدينة صيدا، أمس الخميس، شباناً اختاروا التنقل في الطرقات عبر مجموعةٍ من الأحصنة.

وجرى التقاط تلك الصور بالقرب من "دُوار مرجان"، وقد تبيّن أنّ الشبان شكلوا مع بعضهم موكباً من الخيول، الأمر الذي لفت أنظار المواطنين.