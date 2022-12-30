قرار لوزير التربيّة... ماذا جاء فيه؟

أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، قرارا قضى بتمديد مهلة قبول اللوائح الإسمية لتلامذة المدارس الخاصة غير المجانية، والمدارس والثانويات الرسمية التي تعتمد دوام قبل الظهر، والمدارس التي تقوم بتدريس التلامذة غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر ، وذلك للعام الدراسي 2022/2023 لغاية 13/01/2023ضمنا كحد أقصى، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المدرسة المتخلفة عن تقديم هذه اللوائح في خلال الفترة الممتدة.

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