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لبنان

ماذا طلبت الهيئة التنسيقية للاساتذة المتعاقدين من المعنيين؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 08:57
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طالبت الهيئة التنسيقية للاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والثانوي والأساسي في بيان من المعنيين، بصرف المستحقات المتأخرة جميعها عن العام المنصرم للمتعاقدين بمختلف تسمياتهم ودفع مستحقات بدل النقل عن العام المنصرم، ودفع بدل انتاجية عن كل يوم عمل وفريش دولار تدفعها الوزارة عبر "omt" للأساتذة كافة بمختلف مسمياتهم، ودفع مستحقات شهري تشرين الأول والثاني والعمل على انتظام القبض الشهري، ودفع مستحقات الإمتحانات الرسمية عن العام المنصرم.
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