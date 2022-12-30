سرقة وإطلاق نار... إليكم ما حصل في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين على متن دراجة نارية سرقا هاتف خليوي من أحد الاشخاص في محلة ساحة التل - طرابلس، وقام أحدهما بإطلاق النار في الهواء لترهيب المواطنين في المحلة.

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