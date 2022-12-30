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لبنان

إلغاء خطاب نصرالله وهو يتلقى العلاج المناسب... ماذا أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 10:09
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صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان الآتي:

"تُعلن العلاقات الإعلامية في حزب الله عن إلغاء الخطاب المقرر لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم وذلك لاسباب صحية بعد اصابته بالإنفلونزا مما يعيق سماحته عن الحديث بالشكل المعتاد والطبيعي وهو يتلقى العلاج المناسب وسنكون ان شاءالله على موعدٍ مع سماحته خلال الإحتفال المقرر في ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 3/1/2023 الساعة السادسة مساءً".
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