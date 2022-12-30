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لبنان
تجمع العلماء: لوضع اليد على ملف الدواء المزور
Lebanon 24
30-12-2022
|
10:58
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دعا "تجمع العلماء المسلمين" في بيان، "رئيس الحكومة للتفاوض مع شركائه في الحكومة للخروج بحل لأزمة القضايا الملحة والتي كان آخرها مسألة بواخر الفيول التي يدفع المكلف اللبناني يوميا مبالغ طائلة كجزية على التأخير في إفراغها، وعلى القوى السياسية المشاركة في الحكومة تسهيل الأمر سواء بعقد جلسة استثنائية أم بمخرج آخر يكون عمليا ومنطقيا".
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واستنكر التجمع "عدم قيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدوره في المحافظة على الليرة اللبنانية، والتي ثبت من خلال إجرائه الأخير، أنه يستطيع لجم الصعود غير المبرر لقيمة الدولار، ما يعني أنه مشارك في عملية التلاعب بأسعار العملة الوطنية وهذه جريمة كبرى بحق الوطن تستدعي تدخل القضاء، وكذلك المجلس النيابي بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تصرفات الحاكم بأمر المال".
ودعا "الحكومة وبخاصة وزارتا الصحة والاقتصاد، الى السهر على تأمين الأدوية اللازمة للمواطنين وبخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية والتأكد من سلامتها"، مطالباً "القضاء بوضع اليد على ملف الدواء المزور الذي دخل إلى لبنان وسوق من أدخله ومن سمح بإدخاله أمام القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقونه".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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