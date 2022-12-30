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لبنان

بيانٌ عن زيارة وزير الدفاع الفرنسي إلى لبنان.. من سيلتقي؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 11:36
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أصدرت السّفارة الفرنسية في بيروت، اليوم الجمعة، بياناً خاصاً بزيارة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى لبنان.
وأشار البيان إلى أنّ "زيارة لوكورنو تأتي بمناسبة الأعياد من أجل تفقد الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في جنوب لبنان".
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وذكرت السفارة أنّ لوكورنو سيتوجه إلى مقرّ قوات "اليونيفيل" في الناقورة، حيث سيلتقي رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو ساينز، ثم ينتقل إلى المقر العام لعملية "دامان" في دير كيفا، في قلب منطقة عمليات القوات الدولية ويُعاين الخط البحري (المسمى الخط الأزرق) الذي رسمته منظمة الأمم المتحدة كخطّ فاصل بين لبنان وإسرائيل.
وذكرت السفارة أنّ لوكورنو سيلتقي نظيره اللبناني، وزير الدفاع موريس سليم، وقائد الجيش جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. كذلك، سيتوجه الوزير الفرنسي إلى مرفأ بيروت حيث سيتعرض له الأعمال التي قام بها الجيش في منطقة المرفأ في العام 2020 بالتعاون الوثيق مع الجنود الفرنسيين.
وتؤكد الزيارة على الدعم الفرنسي للقوات المسلحة اللبنانية، كما أنّ لها دلالة أبعد من ذلك إذ تشير إلى تمسك فرنسا بنهوض لبنان الذي يمرّ عبر احترام الاستحقاقات الدستورية من أجل تبني الاصلاحات الضرورية، في حين أن اللبنانيين ما زالوا يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
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