ماذا أعلن مكتب وزير "الشؤون" الاجتماعيّة اليوم؟

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار في بيان، اليوم الجمعة، أنه "بعد جهود حثيثة وجبارة منذ الصباح الباكر، توصل الوزير حجار للاستحصال على موافقة ديوان المحاسبة الذي أبدى جهوزية وتعاون، على فرق ضعفي الراتب عن 3 اشهر للمراكز والمشاريع بمن فيهم المستخدمين ونفقات الخدمة وعقود اجارة الخدمة".

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وأضاف البيان: "كذلك تمكن حجار من الاستحصال على موافقة الديوان نفسه على عقود الرعاية الاجتماعية بحسب سعر الكلفة الجديد وعلى فرق سعر الكلفة بعقود المعوقين التي سبق ابرامها وعقود الانحراف، بعد ان خصص اعتماد بقيمة 400 مليار ل.ل. في موازنة الوزارة للعام 2022".