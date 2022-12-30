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لبنان

وفد من وزارة الداخلية العراقية يزورُ مستشفى رفيق الحريري الجامعي

Lebanon 24
30-12-2022 | 12:13
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زار وفدٌ من وزارة الداخلية العراقية برئاسة اللواء سالم عدنان وتوت يرافقهم رئيس دائرة الشؤون الصحية في الأمن العام المقدم الإداري جو مزهر، مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، حيث كان في استقبالهم المدير العام للمستشفى الدكتور جهاد سعادة، للإطلاع على اوضاع المستشفى الصحية واللوجستية وعلى المشاريع التطويرية المبذولة لرفع مستوى الخدمات الصحية، استكمالا لزيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأخيرة إلى العراق.
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