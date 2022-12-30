الراعي استقبل أزعور ووفداً من نقابة الأطباء

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، الوزير السابق جهاد أزعور في زيارة تهنئة بالأعياد، وكانت مناسبة تم فيها التطرق إلى المستجدات على الساحة المحلية.وبعد ذلك، استقبل الراعي وفداً من نقابة الأطباء برئاسة النقيب البروفسور يوسف بخاش، وكان عرض لوضع القطاع الطبي مع ما يضمه من أطباء وممرضين وممرضات في لبنان وتداعيات الأزمة الاقتصادية عليهم.ومن زوار الصرح البطريركي وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة شكيب رمال، الذي أعرب عن "استعداد المنتشرين تقديم المساعدة دائما إلى لبنان إلى أن يخرج من أزمته الخانقة".