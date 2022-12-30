خبرٌ جديد عن "صيرفة".. هكذا ستحولون "ليراتكم" إلى دولار

أكّدت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ بعض المصارف سمح للمواطنين بإيداع مبالغ هائلة من الليرة اللبنانية تتجاوز حدّ الـ114 مليون ليرة لبنانية في عمليّة واحدة، الأمر الذي يُعيد إلى الأذهان مشهدية حمل المواطنين لأكياس الأوراق النقدية إلى المصارف.

Advertisement

وأشارت المعلومات إلى أنّ بعض المصارف استحوذ أمس على مليارات الليرات من المواطنين، مشيرة إلى أنّه لا قيود حتى الآن مفروضة على عمليات الإيداع تلك وتحديداً بالنسبة للحسابات التي يُمكن إيداع الأموال فيها والاستفادة عبرها من أموال "صيرفة".

وبحسب المعطيات، فإنَّ هناك مصارف لم تمتنع عن إتمام تلك العمليات، في حين أن البعض الآخر قد يُبادر إلى ذلك لاحقاً. وعن هذا الأمر، تقول المصادر: "قد يرتبط موضوع التوقف عن تسليم صيرفة بأمر كوتا الدولار المتوفرة ضمن المصارف.. حتى الآن، ليس معروفاً مدى الكوتا الممنوحة، لكن مع الفترة المقبلة قد يتبيّن هذا الأمر".