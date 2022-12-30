Advertisement

لبنان

خبرٌ جديد عن "صيرفة".. هكذا ستحولون "ليراتكم" إلى دولار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-12-2022 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1024561-638080263399047464.jpg
Doc-P-1024561-638080263399047464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّدت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ بعض المصارف سمح للمواطنين بإيداع مبالغ هائلة من الليرة اللبنانية تتجاوز حدّ الـ114 مليون ليرة لبنانية في عمليّة واحدة، الأمر الذي يُعيد إلى الأذهان مشهدية حمل المواطنين لأكياس الأوراق النقدية إلى المصارف.
Advertisement
وأشارت المعلومات إلى أنّ بعض المصارف استحوذ أمس على مليارات الليرات من المواطنين، مشيرة إلى أنّه لا قيود حتى الآن مفروضة على عمليات الإيداع تلك وتحديداً بالنسبة للحسابات التي يُمكن إيداع الأموال فيها والاستفادة عبرها من أموال "صيرفة".
وبحسب المعطيات، فإنَّ هناك مصارف لم تمتنع عن إتمام تلك العمليات، في حين أن البعض الآخر قد يُبادر إلى ذلك لاحقاً. وعن هذا الأمر، تقول المصادر: "قد يرتبط موضوع التوقف عن تسليم صيرفة بأمر كوتا الدولار المتوفرة ضمن المصارف.. حتى الآن، ليس معروفاً مدى الكوتا الممنوحة، لكن مع الفترة المقبلة قد يتبيّن هذا الأمر".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:32 | 2022-12-30
17:06 | 2022-12-30
16:55 | 2022-12-30
16:44 | 2022-12-30
16:03 | 2022-12-30
15:53 | 2022-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website