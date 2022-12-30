غداً عند السّاعة 6 مساء.. هذا ما سيشهده لبنان

بثت قناة الـ"LBCI"، اليوم الجُمعة، تقريراً تحت عنوان: "الأمن في موسم العيد على أهبة الإستعداد"، وجاء فيه:

"من هنا، من داخل غرف العمليات في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ستتم متابعة وإدارة مهام العناصر الأمنية التي ستنتشر على الأرض ليلة رأس السنة لحظة بلحظة، للحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين.

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اعتباراً من الساعة 6 مساءً يوم السبت، ستدخل الخطة الأمنيّة حيز التنفيذ على كامل الأراضي اللبنانية، وتستمر إلى ما بعد ظهر يوم الأحد الذي يُصادف 1/1/2023.

519 ضابطاً و 7072 عنصراً أمنياً إضافة إلى 433 دورية سينتشرون في مختلف المناطق.. سيلاحظ المواطنون وجود دوريات راجلة وسيارة وحواجز أمنية ثابتة وظرفية على الطرقات، والهدف منها الحفاظ على الأمن".

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