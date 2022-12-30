في زغرتا.. إحباطُ عملية سرقة استهدفت أحد المنازل

أحبطت عناصر من شرطة بلديّة زغرتا، محاولة سرقة في المنطقة استهدفت منزلاً في شارع المُغتربين.

وذكرت مصادر صحفية أنّ الفاعل من الجنسية السورية، وقد ألقي القبض عليه خلال محاولته تنفيذ عمليّة السرقة قبل تسليمه إلى القوى الأمنيّة.