أمرٌ اكتشفه مواطنون داخل محطات المحروقات.. ما هو؟

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يوم الأربعاء الماضي، وبعد انخفاض سعر صفيحة البنزين أكثر من 140 ألف ليرة بسبب إصدار جدول لأسعار المحروقات على سعر دولار منصة "صيرفة"، تبيّن أن بعض محطات المحروقات التزم ببيع البنزين وفق السعر القديم الذي كان قائماً قبل خفض السعر، بسبب عدم مبادرة محطات كثيرة إلى عرض سعر صفيحة البنزين بشكل علني، الأمر الذي يجعل المواطنين غير مدركين للسعر الحقيقي.