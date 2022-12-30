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لبنان

أمرٌ اكتشفه مواطنون داخل محطات المحروقات.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-12-2022 | 15:34
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يوم الأربعاء الماضي، وبعد انخفاض سعر صفيحة البنزين أكثر من 140 ألف ليرة بسبب إصدار جدول لأسعار المحروقات على سعر دولار منصة "صيرفة"، تبيّن أن بعض محطات المحروقات التزم ببيع البنزين وفق السعر القديم الذي كان قائماً قبل خفض السعر، بسبب عدم مبادرة محطات كثيرة إلى عرض سعر صفيحة البنزين بشكل علني، الأمر الذي يجعل المواطنين غير مدركين  للسعر الحقيقي.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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