دفعة مازوت جديدة من "حزب الله" إلى محطات لضخ المياه في صيدا

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قدم "حزب الله" دفعة جديدة من المازوت المجاني، ضمن الهبة المجانية، وزعتها "شركة الأمانة" لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات والمية ومية، الاسماعيلية وحي المغارة - القريّة، في صيدا التي تسلمت 4000 ليتر.وقد أشرف على عملية التسليم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو، وشكر الأهالي في تلك المناطق والأحياء "حزب الله" على مبادرته واستمراريته وبشكلٍ أسبوعي في تقديم العون لتأمين المياه إلى الاهالي.